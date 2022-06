Fineco: raccolta maggio 927 milioni, da inizio anno 4,8 mld

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - A maggio la raccolta netta di Fineco si è attestata a 927 milioni di euro (da 734 milioni di maggio 2021). L'asset mix evidenzia l'atteggiamento di attesa da parte della clientela nell'attuale contesto di incertezza: la componente gestita registra flussi positivi pari a 156 milioni.

L' amministrata è pari a 221 milioni mentre la diretta è di 550 milioni. Da inizio anno la raccolta è di 4,8 miliardi di euro, di cui gestito 1,5 miliardi.

"La raccolta si è rivelata particolarmente robusta, evidenziando una crescita superiore al 25% rispetto a un anno fa nonostante una fase di mercato estremamente complessa, sottolinea l'a.d e d.g Alessandro Foti che evidenzia come, "a differenza di contesti simili attraversati in passato, i clienti" stiano "evitando disinvestimenti dettati dall'emotività". I ricavi del brokerage a maggio sono stimati a 16 milioni, mentre la stima da inizio anno è di circa 90 milioni. Fineco Asset Management ha registrato, invece, circa 140 milioni di raccolta retail. La raccolta progressiva è pari a 1,2 miliardi per le classi retail e a 1,4 miliardi per quelle istituzionali, portando le masse complessive a 25,4 miliardi. (ANSA).