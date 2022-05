Azimut: 175 milioni a controllata Sanctuary per crescita Usa

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - La controllata Usa di Azimut Sanctuary Wealth ha sottoscritto un un accordo vincolante con Kennedy Lewis Investment Management per un finanziamento di 175 milioni di dollari sotto forma di 'nota convertibile'. I proventi - spiega il Gruppo - saranno utilizzati per "sostenere la crescita futura e il business plan di Sanctuary nel medio termine, comprese ulteriori operazioni di M&A e investimenti strategici in tecnologia e professionisti".

Controllata da Azimut dal 2021, Sanctuary vanta masse gestite per oltre 15 miliardi di dollari, più che raddoppiati rispetto ai 7 miliardi totalizzati al momenbto dell'acquisizione. La rete di Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti finanziari in 23 stati americani. (ANSA).