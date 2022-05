Un francobollo dedicato al risparmio gestito come eccellenza

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Un francobollo dedicato al risparmio gestito è stato emesso dal Mise nell'ambito della Serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico". La cerimonia di annullo è avvenuta al Salone del Risparmio, in una conferenza speciale dedicata ai 75 anni della nascita della Costituzione, che nell'articolo 47 'incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme'.

"Il Governo ha ritenuto imprescindibile rendere omaggio all'industria del risparmio gestito, un settore strategico per l'equilibrio finanziario italiano. Il risparmio delle famiglie italiane, infatti, è sempre stato il punto di forza del nostro Paese e lo è ancora oggi nonostante il difficile contesto macroeconomico", ha detto in un videomessaggio il viceministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che "il francobollo rappresenta uno degli strumenti mediante cui lo Stato esalta le istituzioni, i personaggi e gli aspetti peculiari della propria storia". La cerimonia è stata anche l'occasione per rendere omaggio all'articolo 47 della carta costituzionale, ispirato dalla determinazione dei padri costituenti, e in particolare di Tommaso Zerbi, economista lombardo e professore nelle università milanesi Bocconi e Cattolica. A ricordarlo è il costituzionalista Alfonso Celotto.

Dal canto suo, Assogestioni, commenta il direttore generale dell'associazione, Fabio Galli, "da quasi 40 anni opera in rappresentatività dell'industria per facilitare e massimizzare la reciproca utilità dell'incontro tra società di gestione del risparmio, attori dei mercati dei capitali e dell'economia reale e risparmiatori". (ANSA).