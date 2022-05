Azimut: utile trimestre stabile a 95,5 mln, conferma target

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Azimut ha chiuso il primo trimestre con un utile di 95,5 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 96,8 milioni del 2021, e con ricavi consolidati saliti da 273,5 a 327,2 milioni. Le commissioni ricorrenti, si legge in una nota, sono cresciute del 18% a 257 milioni, la raccolta netta a fine aprile è stata di 1,9 miliardi, che porta il patrimonio complessivo a 83,8 miliardi, il 15% di aprile 2021.

La cassa netta migliora nel trimestre da 408,5 a 508,4 milioni e non include il dividendo in pagamento il 25 maggio.

Il presidente Pietro Giuliani ha parlato di risultati "solidi" guidati "da flussi resistenti e dalla crescita delle commissioni ricorrenti". "Restiamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi di 6-8 miliardi di euro di raccolta netta e di almeno 400 milioni di euro di utile netto per l'esercizio 2022 in condizioni di mercato normali". "Anche se la performance da inizio anno sconta un contesto di mercato incerto", rivendica Giuliani, Azimut è riuscita a generare per propri clienti "una sovraperformance a fine aprile di +2.65% rispetto all'indice italiano del settore del risparmio gestito", in calo del 6,34% a fine aprile (ANSA).