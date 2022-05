Banca Generali: raccolta aprile 457 mln, anno 1,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Banca Generali registra una raccolta netta totale ad aprile di 457 milioni di euro proseguendo nel trend di solida crescita sia in termini di volumi, sia come qualità e mix di diversificazione dei flussi.

La raccolta complessiva da inizio anno sale così a oltre 1,9 miliardi di euro. Positivo anche il contributo dal risparmio gestito che ha registrato una raccolta di 258 milioni (824 milioni da inizio anno), grazie soprattutto ai contenitori finanziari - 90 milioni di raccolta ad aprile (307 milioni da inizio anno) - che rispondono al bisogno di protezione e controllo dai rischi di volatilità. Il risparmio amministrato ha confermato la propria solidità con 198 milioni (1,1 miliardi da inizio anno).

A dispetto della complessità dei mercati si registra una lieve riduzione della liquidità parcheggiata nei conti correnti poiché gradualmente impiegata nelle soluzioni di investimento, così come nelle attività a maggiore valore aggiunto come la consulenza evoluta con nuovi flussi da gennaio per 141 milioni.

" Nonostante l'incertezza del contesto economico-finanziario siamo soddisfatti della concretezza del nostro cammino e confermiamo i target che ci siamo dati per la crescita di medio-lungo periodo", sottolinea l'a.d e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. (ANSA).