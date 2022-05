Anima:raccolta aprile a 375 milioni,da inizio anno a 1,1 mld

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di aprile 2022 è stata positiva per 375 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,1 miliardi di euro. A fine aprile le masse gestite complessivamente dal Gruppo Anima si attestano a circa 191 miliardi di euro.

"Anche il mese di aprile chiude con un dato di raccolta decisamente positivo, nonostante il perdurare di forti tensioni sui mercati; il successo commerciale delle nostre soluzioni ad accumulo proposte alla clientela retail nonché l'apprezzamento da parte dei clienti istituzionali per i nostri flagship a ritorno assoluto, ci spingono a mantenere un outlook positivo per i flussi di raccolta", ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima Holding. (ANSA).