Anima: nel primo trimestre bene commissioni, scendono utili

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Nel primo trimestre dell'anno il gruppo del risparmio gestito Anima ha registrato commissioni nette di gestione a 75,3 milioni, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2021, ricavi totali consolidati a 88,6 milioni (-29%), un utile netto consolidato di 30,3 milioni (in calo del 47%) e un utile netto consolidato normalizzato di 39 milioni (-42%).

La raccolta netta è stata positiva per 0,7 miliardi (al netto delle deleghe di Ramo I) e il totale delle masse gestite a fine marzo era pari a 197 miliardi, in incremento di 2 miliardi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo è negativa per 41,7 milioni (rispetto ai +25,1 milioni alla fine dell'esercizio 2021), inclusiva del dividendo che sarà pagato entro maggio per circa 96 milioni.

"Registriamo una raccolta netta positiva in un primo trimestre inevitabilmente segnato dal contesto geopolitico", commenta Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima, secondo il quale "il ridimensionamento delle commissioni di incentivo nel trimestre generato dall'andamento dei mercati si confronta con un primo trimestre del 2021 di carattere eccezionalmente positivo". (ANSA).