Salone Risparmio: una settimana da apertura, 12.000 iscritti

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Ad una settimana dall'apertura del Salone del Risparmio sono 12.000 gli iscritti all'appuntamnto. Confermati gli interventi del ministro Vittorio Colao, nella conferenza plenaria di apertura di martedì 10 maggio, della ministra Elena Bonetti, che aprirà la conferenza "Verso la certificazione della parità di genere nelle SGR" sempre il 10 maggio, del viceministro Gilberto Pichetto Fratin, alla cerimonia di lancio del francobollo celebrativo del Risparmio Gestito, nella conferenza sui 75 anni di risparmio nella Costituzione Italiana in programma il 12 maggio del Capo della segreteria tecnica del ministero della Transizione Ecologica Renzo Tomellini, nel corso della conferenza "FIT FOR 55: crisi geopolitica e obiettivi climatici" il 10 maggio.

Si tratta di una tre giorni di dibattiti e incontri intorno ai temi del titolo: "Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio", in cui tanti personaggi si confronteranno nei 125 appuntamenti previsti: tra gli altri, attesi rappresentanti di autorità e istituzioni ma tanti anche i personaggi extra settore, in rappresentanza del mondo accademico, filosofico, imprenditoriale e della comunità scientifica.

Infine, contribuiranno ad alimentare il dibattito sulle grandi sfide del nostro tempo anche numerosi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, come le conduttrici televisive Caterina Balivo e Mia Ceran, l'attore Paolo Cevoli, la conduttrice e autrice Serena Dandini, il cantante Elio, l'ex cestista e dirigente sportivo Dino Meneghin, il regista, scrittore, autore televisivo Pif, lo sciatore alpino italiano Giuliano Razzoli e il presentatore Nicola Savino.

Sono 7 i temi chiave che costituiscono i percorsi del Salone di quest'anno: Asset allocation e strategie d'investimento; Mercati privati ed economia reale; Distribuzione e consulenza; Sostenibilità e capitale umano; Previdenza complementare; Educazione e formazione; Innovazione e digitalizzazione. (ANSA).