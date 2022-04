Assogestioni: prosegue slancio fondi aperti, a marzo 2,2 mld

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Per i fondi aperti sono due anni di crescita ininterrotta: marzo è stato il ventiquattresimo mese consecutivo concluso con flussi netti positivi per 2,2 miliardi.

Questa cifra - secondo quanto rileva la consueta mappa di Assogestioni sul risparmio gestito - consente di controbilanciare il risultato complessivo del mese che chiude con una raccolta netta di -926 milioni di euro per effetto di operazioni infragruppo nell'ambito dei mandati istituzionali. Il saldo complessivo da inizio anno si attesta a 9,7 miliardi.

Entrando nel dettaglio delle categorie, i risparmiatori hanno indirizzato le proprie preferenze sui fondi azionari (+2,4 miliardi) e sui bilanciati (+1,1 miliardi). Il patrimonio a fine marzo si attesta a 2.502 miliardi per l'effetto combinato della raccolta e della flessione dei mercati che l'Ufficio studi quantifica in -0,2%. La quota prevalente degli asset, 1.315 miliardi (pari al 52% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Gli investimenti nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.186 miliardi. (ANSA).