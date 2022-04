Risparmio: nel 2021 per Arca Fondi Sgr utile +39% a 78,6 mln

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Arca Fondi Sgr chiude il 2021 con un utile netto di 78,6 milioni (+39% anno su anno). Tale risultato ha permesso la distribuzione di dividendi ai soci per complessivi 15 milioni di euro. Lo scorso anno la Sgr, il cui bilancio è stato approvato dall'assemblea Arca holding che la controlla, ha visto crescere le masse in gestione di oltre 4 miliardi di euro (37 miliardi gli asset under management a fine dicembre), e la base clienti di oltre 55.000 unità, arrivando a gestire i patrimoni di oltre 825.000 risparmiatori diffusi sul territorio nazionale. Per quest'anno la società continuerà a focalizzarsi sui temi dell'innovazione tecnologica a servizio dell'evoluzione digitale e dell'ottimizzazione dei processi, della sostenibilità, dell'economia reale e della previdenza complementare ma anche puntando sul consolidamento della collaborazione con i partner distributori. (ANSA).