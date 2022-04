Anima: raccolta marzo positiva per 86 milioni, masse 197 mld

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Il gruppo Anima ha chiuso il mese di marzo con una raccolta netta positiva per 86 milioni, portando il totale da inizio anno a quota 738 milioni di euro.

Allo scorso 31 marzo le masse gestite sono pari a circa 197 miliardi di euro, due in più rispetto all'analogo periodo del 2021.

"Anche in questo difficile mese di marzo, caratterizzato da un'elevata volatilità dei mercati internazionali dovuti al contesto geopolitico - ha commentato l'amministratore delegato Alessandro Melzi d'Eril - Anima chiude con un dato di raccolta positivo, a testimonianza del buon lavoro fatto dal Gruppo sia sul fronte della gestione degli investimenti che del supporto alle reti distributive, fornendo loro tutti gli elementi per aiutare il cliente a meglio comprendere la complessità del momento ed a evitare scelte di breve periodo dettate dall'emotività". (ANSA).