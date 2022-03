Risparmio: Nextalia acquisisce il 60% di First Advisory

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Nextalia Sgr ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza di First Advisory, piattaforma tecnologica che opera nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa.

Con più di 27 miliardi di euro di masse intermediate, First Advisory vanta accordi di collaborazione con oltre 60 tra le principali divisioni di private banking, operatori di wealth management e family office. Fondata nel 2010, First Advisory è attualmente detenuta dai quattro soci manager (i fondatori Massimiliano Merlo e Giuseppe Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot) e da Riello Investimenti Partners Sgr, che a maggio 2020 attraverso il Fondo di Private Equity Italian Strategy e in compartecipazione con un club di investitori di minoranza ne aveva acquisito il controllo.

Una volta completata l'operazione, Nextalia deterrà una quota pari al 60%, Riello Investimenti Partners Sgr uscirà integralmente dall'azionariato, mentre il 40% del capitale sarà detenuto dai soci manager e da attuali investitori, i quali reinvestiranno nella società accanto a Nextalia alla luce delle eccellenti performance della società e del grande potenziale di crescita nei prossimi anni.

Nell'ambito dell'operazione, Nextalia si è avvalsa dell'assistenza dello studio Chiomenti per gli aspetti legali corporate, di Latham & Watkins come financing legal advisor e di Kpmg Corporate Finance per la financial, tax & business due diligence. Riello Investimenti Partners Sgr si è avvalsa dell'assistenza di Gianni & Origoni per gli aspetti legali.

(ANSA).