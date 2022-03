Salone del risparmio:al via iscrizioni, focus capitale umano

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Si aprono oggi le iscrizioni alla dodicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma dal 10 al 12 maggio 2022 al MiCo di Milano e online sulla piattaforma FR|Vision. A meno di due mesi, sono oltre 135 i marchi che hanno confermato la loro presenza al Salone 2022 di Assogestioni che mette al centro dell'evento lo sviluppo del capitale umano e l'innovazione, alla luce delle imminenti sfide determinate dalla transizione sostenibile e digitale. "Le persone sono al centro di questa edizione: gestori, consulenti e risparmiatori alla ricerca di uno sviluppo dell'individuo al centro dell'economia - afferma il direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli -. Le oltre 100 conferenze già in programma animeranno una tre giorni in cui non potranno mancare molti momenti di confronto sugli equilibri geopolitici ed economici in divenire". Seguendo il titolo "Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio", il programma della 12/ma edizione si concentrerà su futuro, innovazione, persone e fiducia. Ospite della plenaria di apertura sarà Rachel Botsman, lecturer di Harvard, definita da Monocle una dei 20 speaker più influenti a livello globale.

L'ultima edizione del Salone (a settembre 2021), ha visto la partecipazione di 11.000 visitatori e la presenza di oltre 160 marchi, incrementando la partecipazione dall'estero grazie alla formula ibrida. (ANSA).