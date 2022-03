Risparmio: da Bny Mellon fondo sostenibile per europei

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Bny Mellon Investment Management, uno dei più grandi gestori di investimenti al mondo con 2.400 miliardi di dollari di Aum (Asset under Management) al 31 dicembre 2021, annuncia il lancio del Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund. Il fondo è gestito da Insight Investment (parte di Bny Mellon Investment Management), società di gestione con 1.000 miliardi di euro di attivi globali.

Il fondo è gestito da Fabien Collado, portfolio manager Esg.

Investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro e destinate ad avere un impatto fortemente positivo sulla società e sull'ambiente, come ad esempio i green bond, i social bond e i sustainable bond. "È focalizzato sull'universo del debito societario con il duplice obiettivo di generare rendimenti finanziari e un impatto sociale e ambientale", dichiara Collado. Il fondo è l'aggiunta più recente nella gamma Responsible Horizons ad essere lanciato nella piattaforma Bny Mgf (Mellon Global Equity) dedicata agli investitori europei.

