Azimut: utile netto 2021 a 605 milioni, dividendo 1,3 euro

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Azimut nel 2021 ha segnato il miglior utile netto nella storia del Gruppo, di 605 milioni (+59% rispetto al 2020) con una performance netta ai clienti dal 2019-2021 pari al 17%.

Il Dividendo proposto per l'esercizio passato è di 1,3 euro per azione (superiore del 30% rispetto allo scorso anno) che equivale a un dividend yield del 6%.

Gli obiettivi 2022, in condizioni di mercato normali, sono di una raccolta netta di 6-8 miliardi e un utile netto di almeno 400 milioni.

Pietro Giuliani, presidente del Gruppo, sottolinea che "è purtroppo difficile celebrare un anno record in queste settimane di alta tensione e volatilità, con una guerra in corso che riporta il mondo in tempi bui; come Azimut non rimarremo indifferenti e faremo la nostra parte tramite Fondazione Azimut e il Comitato di Sostenibilità per portare un aiuto concreto al popolo ucraino". (ANSA).