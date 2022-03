Azimut: raccolta di febbraio positiva per 746 milioni

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Il gruppo Azimut ha registrato a febbraio una raccolta netta positiva per 746 milioni di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio a 81,2 miliardi, di cui 53 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

"I flussi positivi registrati a febbraio - ha commentato il ceo Gabriele Blei - confermano il valore e la qualità del nostro modello di business. La vicinanza tra i nostri consulenti e i clienti sta evitando che l'emotività in questo periodo di grandi preoccupazioni abbia il sopravvento, mettendo quindi al riparo gli investitori da scelte di breve periodo. La nostra vasta gamma di prodotti gestiti liquidi e alternativi legati ai mercati privati ci permette di offrire soluzioni adeguate ai clienti anche in un contesto di elevata volatilità sui mercati, accompagnandoli verso una pianificazione finanziaria diversificata e orientata al lungo periodo. Siamo anche soddisfatti di aver raggiunto nel mese di febbraio un ulteriore closing di circa 70 milioni di euro del nostro fondo Infrastrutture per la Crescita - Esg, le cui masse ammontano a circa 400 milioni di euro, confermando il continuo interesse da parte di investitori istituzionali per le nostre soluzioni".

Alla fine di febbraio inoltre sono stati lanciati cinque nuovi prodotti innovativi di investimento nei mercati privati.

Queste nuove soluzioni, a cui si aggiungerà a breve anche un altro prodotto, ampliano l'offerta fornendo ulteriori opportunità di diversificazione e di rendimento per i clienti del gruppo. (ANSA).