Fineco: raccolta febbraio 945 milioni,da inizio anno 1,6 mld

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Fineco archivia febbraio con una raccolta di 945 milioni di euro con il gestito a 272 milioni. Da inizio anno la raccolta ammonta a 1,6 miliardi. (gestito 600 milioni). Fineco Asset Management registra una raccolta retail di 299 milioni euro. Le masse a fine febbraio ammontano a 25,2 miliardi di euro. I ricavi stimati sul brokerage sono di 19 milioni (da inizio anno la stima è di circa 38 milioni).

"I dati di raccolta si confermano positivi per Fineco anche in un mese caratterizzato da forti tensioni sui mercati. In una fase così complessa, il rapporto di fiducia costruito nel tempo con la clientela sta supportando l'impegno dei nostri consulenti nel mantenere sotto controllo l'emotività, favorendo scelte razionali per la gestione dei risparmi", sottolinea l'a.d e direttore generale, Alessandro Foti. (ANSA).