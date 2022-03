Risparmio: Assoreti, a gennaio raccolta +2% a 3,8 miliardi

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Nel primo mese dell'anno i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta pari a 3,8 miliardi di euro (+2% anno su anno).

La crescita tendenziale dei volumi di raccolta è riconducibile alla componente amministrata del portafoglio, sia per la parte finanziaria sia per la liquidità, ed ai prodotti assicurativi/previdenziali; in flessione la raccolta netta sulle gestioni collettive e individuali.

Le dinamiche osservate nel mese, rileva Assoreti, si traducono in volumi di raccolta positivi sui prodotti del risparmio gestito, pari a 1,6 miliardi di euro (-28,8% anno su anno) ed in movimentazioni nette sui prodotti amministrati prossime ai 2,2 miliardi (+51,9% a/a).

"Il mercato guarda oggi a uno scenario internazionale complesso la cui dinamica rischia di coinvolgere l'emotività degli investitori" e In questo contesto la consulenza finanziaria, assume un ruolo ancora più centrale" sottolinea Marco Tofanelli, segretario generale dell'Associazione.

Il 73,1% degli investimenti netti realizzati sul comparto gestito coinvolge la componente assicurativa/previdenziale; i versamenti netti ammontano, nel complesso, a 1,2 miliardi di euro (+9,4% anno su anno) (ANSA).