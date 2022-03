Anima: nel 2021 utile +54%, ricavi a 475 milioni

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Anima holding chiude il 2021 con un utile netto consolidato di 238,7 milioni (+54%) e ricavi totali in crescita del 25% 475,2 milioni. Bene anche le commissioni nette di gestione in crescita dell'8% a 295,9 milioni di euro Il dividendo proposto per il 2021 è di 0,28 euro per azione (+27% sul 2020). E' stato inoltre approvato l'avvio di un nuovo piano di buy-back per 25 milioni mentre alla prossima assemblea del 31 marzo verrà proposta la cancellazione di azioni proprie pari al 6% del capitale sociale attuale. "Il 2021 ha sicuramente garantito un contesto fortemente positivo per il settore del risparmio gestito, all'interno del quale Anima ha saputo esprimere al meglio le sue caratteristiche e i suoi valori", sottolinea l'a.d Alessandro Melzi d'Eril nel rilevare che "il canale retail è tornato in positivo anche grazie a una rinnovata spinta derivante dalle relazioni commerciali con i nostri partner strategici, coerentemente con il nostro impegno annunciato in tal senso". (ANSA).