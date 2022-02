Mediobanca: al via Venture capital fund per startup tech

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Mediobanca Private Banking amplia ulteriormente l'offerta di investimenti illiquidi dedicati alla clientela Private con Mediobanca Venture Capital Fund, un comparto di Russell Investments Alternative Investment ICAV, che investe in startup del settore tecnologico con una prevalente presenza negli Stati Uniti. Per Mediobanca si tratta di un nuovo tassello nel percorso di rafforzamento del modello di Private Investment Bank, punto di connessione tra capitali privati e opportunità di investimento nell'economia reale. Il fondo, sviluppato dalla statunitense Russell Investments, sarà distribuito in esclusiva da Mediobanca Private Banking fino al prossimo 25 marzo e permetterà anche ad investitori privati di accedere a fondi che investono in imprese non quotate del settore tech, ancora nella fase di start-up, ad alto potenziale di sviluppo e di crescita. L'obiettivo è quello di garantire all'interno del fondo una corretta diversificazione tra aziende caratterizzate da differenti fasi di crescita e di accompagnarle a una fase più matura: l'eventuale quotazione in Borsa o vendita a nuovi investitori.

(ANSA).