Groupama: Asset Management rafforza divisione convertibili

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Groupama Asset Management ha chiamato l'analista Julia Kung alla guida della gestione attiva dei propri portafogli di obbligazioni convertibili. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Kung "si unirà al team di gestori e analisti incaricati di promuovere, progettare e sviluppare nuove soluzioni di investimento" e riporterà direttamente a Pierre-Alexis Dumont, responsabile Equity and Convertibles Investments di Groupama Am. L'area dei titoli convertibili è una delle principali aree di fondi specializzati di Groupama Am. (ANSA).