Intesa: Eurizon, utile 2021 balza a 813 milioni, cresce Cina

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Eurizon, la società di gestione patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso l'esercizio 2021 con un patrimonio in crescita del 56,2% a 439 miliardi di euro, un utile netto in rialzo del 25% a 813 milioni di euro, mentre il margine da commissioni è salito del 19,5% a 1,28 miliardi di euro. Ha raggiunto quota 9,9 miliardi la raccolta netta con flussi netti di 12 miliardi. Quanto alla partecipata cinese Penghua Fund Management (49% Eurizon) il 2021 si è chiuso con un patrimonio in crescita del 41% a 144,5 miliardi, con una raccolta di oltre 28 miliardi di euro. L'hub di Eurizon nell'Est Europa ha registrato una raccolta di 55 milioni e un patrimonio di 3,8 miliardi di euro a fine anno, mentre la controllata londinese Eurizon Slj Capital ha chiuso il 2021 con un patrimonio gestito pari a 4,6 miliardi di euro.

"Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti - ha commentato l'amministratore delegato Saverio Perissinotto - che hanno portato la società a raggiungere importanti traguardi in tutti gli indicatori di performance nel corso del 2021". "Ci apprestiamo ad affrontare le sfide del nuovo piano industriale - ha concluso - che vede l'asset management tra i business chiave per il conseguimento degli obiettivi di crescita in Italia e all'estero del gruppo Intesa Sanpaolo". (ANSA).