Intesa: al via la partnership tra Eurizon e Poste Italiane

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Eurizon ha perfezionato lo scorso 31 gennaio la partnership con il Gruppo Poste Italiane a seguito dell'accordo quadro dello scorso 14 luglio. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che, in base a quanto stabilito, Poste Vita e BancoPosta Fondi Sgr sono entrate nel capitale sociale di Eurizon Capital Real Asset Sgr (Ecra) mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato. A seguito dell'operazione il gruppo Poste Italiane detiene il 40% del capitale di Ecra, con il 24,5% dei diritti di voto, così come Intesa Sanpaolo Vita, mentre a Eurizon spetta il 20% con il 51% dei diritti di voto. In base agli accordi le masse in gestione restano riconducibili a Eurizon, nel cui bilancio Ecra continua ad essere consolidata al 100%.

Quanto a Poste Vita, ha affidato ad Ecra un mandato di investimento di 2,5 miliardi di euro, facendone salire il patrimonio in gestione dai 6,3 miliardi di fine 2021 agli attuali 8,8 miliardi. (ANSA).