Azimut: acquisisce Electa Ventures per investment banking

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Azimut, tramite la sua controllata Azimut Enterprises, formalizza un accordo strategico di investimento in Electa Ventures per sviluppare attività di investment banking.

Electa, come viene spiegato in una nota, nasce nel 2003 come advisor di riferimento di importanti operatori di private equity ed equity sponsor di medie imprese, evolvendo negli anni fino ad affermarsi come uno degli attori indipendenti più qualificati nell'ambito della strutturazione di operazioni finanziarie e uno degli investitori più innovativi a sostegno della crescita di imprese di eccellenza. Azimut ed Electa faranno leva sulle rispettive competenze per lanciare iniziative d'investimento in economia reale, attraverso un modello di business multi-partnership con gli operatori best in class del mercato.

"Siamo convinti" - afferma Simone Strocchi, fondatore e presidente di Electa Ventures - "dell'opportunità di condividere con Azimut, in modo sempre più forte e determinato, la sfida di orientare capitali e risparmio nazionale, istituzionale e privato, verso investimenti a supporto della crescita di campioni d'impresa". "Rafforziamo la partnership con il team di Electa - commenta Gabriele Blei, amministratore delegato di Azimut - per proseguire nello sviluppo di prodotti e servizi negli investimenti alternativi". "Abbiamo deciso di unire le forze - ha aggiunto Pietro Giuliani, presidente di Azimut - per andare oltre e dare forma a una proposta di investment banking innovativa, articolata e dinamica per sostenere le imprese campioni del Made in Italy che vogliamo accompagnare nello sviluppo con capitali e servizi a 360 gradi". (ANSA).