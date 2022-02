Azimut: sostiene l'innovazione, entra nel capitale di Liftt

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Azimut, operatore indipendente nel risparmio gestito, entra - tramite la sua controllata Azimut Enterprises - nel capitale di Liftt, holding di venture capital presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono, come partner strategico per lo sviluppo nel lungo termine.

Liftt, nata nel 2019 per iniziativa della Fondazione Links di Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino, adotta un nuovo modello di venture capital focalizzato sulla crescita sostenibile del territorio attraverso il trasferimento di tecnologia dall'Università all'Industria e, dunque, dallo stadio di sviluppo dell'idea fino alla realizzazione di un prodotto innovativo. In meno di 24 mesi, Liftt è diventato uno dei player più attivi in Italia, con circa 1500 progetti esaminati e con 23 start up e PMI innovative attualmente in portfolio.

L'investimento in Liftt rappresenta per Azimut un ulteriore passo a sostegno dello sviluppo di progetti innovativi e nuove imprese. (ANSA).