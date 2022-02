Risparmio:Assoreti,patrimonio supera i 786 miliardi nel 2021

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Il 2021 si chiude con un nuovo primato delle reti. Il patrimonio dei risparmiatori seguiti dai consulenti finanziari degli intermediari associati si attesta a 786,4 miliardi risultando - evidenzia Assoreti - così superiore del 17,8% rispetto alla valorizzazione di fine 2020 (+14,1% al netto delle variazioni campionarie intervenute nel corso dell'anno). Strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiungono i 663,6 miliardi di euro rappresentando, nel loro insieme, l'84,4% del patrimonio. Di questi, 554 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 70,5% del portafoglio) e 109,6 miliardi in strumenti finanziari amministrati. La componente strettamente finanziaria (Oicr, gestioni individuali e titoli amministrati) aumenta del 19,5% anno su anno (+15,1% al netto delle variazioni campionarie). La liquidità si attesta a 122,8 miliardi, con un'incidenza in portafoglio del 15,6% che si conferma sui livelli pre-pandemia.

"Con questa solidità, guardiamo al nuovo anno con rinnovato ottimismo per affrontare nuove sfide e contribuire al progresso economico nazionale, aggiungendo valore agli investimenti e sostenendo giovani risparmiatori, con particolare attenzione e responsabilità verso la gestione sostenibile dei patrimoni che gli italiani hanno affidato alla nostra industria", sottolinea Paolo Molesini, Presidente dell'Associazion (ANSA).