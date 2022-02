Banca Generali, nel piano 18-22 miliardi di raccolta

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Nel nuovo piano al 2024 Banca Generali punta a una raccolta netta totale di 18-22 miliardi nel triennio, un incremento dell'utile netto ricorrente pari a +10-15% e di distribuire dividendi in aumento e pari a 7,5-8,5 euro per azione cumulati nel periodo 2022-2025. Gli obiettivi non tengono conto di aventuali operazioni di crescita esterna.

"Oggi pensare a un deal di dimensioni significative è difficile.

Non vedo spazi per fare grandi deal. Ma ovviamente sceglierà l'azionista se portarli avanti o no", ha osservato l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa.

D'altra parte "Ci sono piccole realtà che hanno bisogno di farsi consolidare da realtà più grosse. Piccolo e bello non vale più" Riguardo alla battaglia in corso a Trieste, che dell'istituto è socio di maggioranza, Mossa si è limitato a dire che "La Banca sta andando bene" e "sono contento di avere il brand Generali alle spalle, è positivo avere il Leone nel nostro brand".

"Lasciamo le discussioni ad altri". (ANSA).