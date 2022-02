Imprese: S&P, europee con rating CCC doppio del pre-Covid

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Il numero di società europee con rating CCC, cioè dalla solidità scarsa con alta probabilità di insolvenza in un contesto sfavorevole di mercato, è sceso a 52 al 31 dicembre 2021, dal massimo storico di 65 del 30 aprile, ma restano il doppio del periodo pre-Covid.

Lo afferma un report di S&P, secondo il quale è il settore del tempo libero che ha guidato gli 'upgrade', grazie a una ripresa della domanda dei consumatori, mentre il tasso di default per le società europee con rating 'speculative-grade' è sceso ai minimi dal 2016 lo scorso dicembre.

Nonostante l'aumento degli upgrade, la tendenza negativa per gli emittenti con rating CCC resta elevato al 58% e suggerisce a S&P ulteriori declassamenti. (ANSA).