Fideuram: nel 2021 utile sale a 1,1 miliardi (+35%)

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo) chiude il 2021 con l'utile netto consolidato a 1,1 miliardi (+35%), evidenziando una forte crescita (+284 milioni) rispetto al 2020.

Alla fine di dicembre 2021 le masse amministrate dal Gruppo Fideuram risultavano pari a 341,2 miliardi, in aumento di 37,5 miliardi (+12%) rispetto al 31 dicembre 2020, raggiungendo il livello più elevato registrato nella storia del Gruppo. La crescita delle masse rispetto alla fine del 2020 è stata realizzata sia grazie all'eccellente risultato di raccolta netta, pari a 15,7 miliardi, sia per effetto della performance di mercato che ha inciso positivamente sui patrimoni per 21,8 miliardi.

L'analisi per aggregati evidenzia come la componente di risparmio gestito sia risultata pari a 220,7 miliardi (197,2 miliardi a fine 2020, +12%), pari al 65% delle masse amministrate. La raccolta netta di risparmio amministrato è risultata pari a 4,2 miliardi (6,9 miliardi nel 2020).

"I risultati del 2021 - commenta Tommaso Corcos, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking - confermano la bontà del nostro modello di servizio vincente nel mondo della consulenza finanziaria. Il nuovo Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo pone l'attenzione sull'attività del Private Banking, come una delle principali leve di crescita dell'intero Gruppo". (ANSA).