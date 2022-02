Anima: raccolta gennaio 209 milioni, masse totali 202 mld

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Anima Holding ha chiuso il mese di gennaio con una raccolta netta di 209 milioni nel risparmio gestito, escluse le deleghe assicurative del ramo vita. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le masse gestite totali salgono a 202 miliardi di euro.

"Dopo un anno record - ha commentato l'amministratore delegato Alessandro Melzi d'Eril - l'avvio del 2022 in termini di raccolta netta è decisamente promettente, con un dato positivo trainato dal segmento 'retail' nonostante le turbolenze nei mercati delle ultime settimane e la scadenza, registrata nel mese, di alcuni mandati istituzionali per oltre 300 milioni di euro". (ANSA).