Risparmio: Tikehau, 34,3 mld masse gestite 2021 (+20%)

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Tikehau Capital supera i propri target per il 2021 con un totale di 34,3 miliardi di euro di masse in gestione al 31 dicembre, per un aumento del 20,1% anno su anno, trainato da una forte accelerazione dei nuovi capitali netti del business di asset management del gruppo. Lo slancio degli investimenti ha subito una forte crescita in tutte le strategie del gruppo. Tikehau Capital ha inoltre continuato a investire nella propria piattaforma per rafforzare la propria presenza e le competenze nell'ambito dell'asset management e sostenere il proprio percorso di crescita.

Il gruppo evidenzia livelli di domanda record, con 6,4 miliardi di euro di nuovi capitali netti nel 2021 per l'attività di asset management, in particolare in chiusura d'anno, con 2,6 miliardi di euro di nuovi capitali netti nel quarto trimestre dell'anno. (ANSA).