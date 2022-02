Anima: avviata la scissione parziale della Sgr

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Anima Holding, a seguito dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo da parte di Banca d'Italia, ha pubblicato sul sito internet il progetto di scissione parziale di Anima Sgr , che prevede l'assegnazione in favore di Anima Holding della partecipazione totalitaria detenuta da Anima Sgr in Anima Asset Management, società di diritto irlandese autorizzata allo svolgimento di attività di istituzione e gestione di Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) e Fia (Fondi d'investimento alternativi).

La scissione si inquadra nell'ambito di un progetto di semplificazione e razionalizzazione della struttura del gruppo Anima, ed è volta a consolidare il ruolo di holding della società, alla quale compete lo svolgimento di compiti di direzione e coordinamento delle società appartenenti al gruppo, e ad ottenere una maggiore efficienza operativo/gestionale e finanziaria nei rapporti tra le varie entità del gruppo.

Dal momento che Anima Holding detiene l'intero capitale sociale di Anima Sgr, la decisione in ordine alla scissione sarà sottoposta al Consiglio d'amministrazione della società. Non è inoltre previsto alcun rapporto di cambio, Anima Holding non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale, né all'assegnazione di azioni, né è prevista alcuna modifica dello statuto di Anima Holding. Gli effetti civilistici decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di scissione. (ANSA).