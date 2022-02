Tip: entra col 10% nel capitale di Lio Factory

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Tamburi Investment Partners ha acquisito tramite un aumento di capitale riservato il 10% di Lio Factory, capogruppo di una piattaforma paneuropea di Investimenti Alternativi guidati da un approccio data driven.

Il gruppo con sedi a Milano, Londra, Boston e Lussemburgo, è stato fondato da Francesco Marini circa dieci anni fa e ha raggiunto una posizione di rilievo in settori previsti in forte crescita: real estate di nicchia, acquisto di contenziosi aziendali e all'assunzione di concordati fallimentari, deeptech e fintech.

L'alleanza è stata concepita in ottica strategica, con lo scopo di consentire a TIP di aumentare la propria presenza in aree innovative, di dare alle attività di Lio Factory un respiro ancor più vasto e, per tutti, di accelerare ed incrementare le operazioni in club deal sugli investimenti alternativi che verranno prospettate anche a coinvestitori di TIP e nelle quali potrà investire direttamente, con equity ticket tendenzialmente non superiore, per ogni deal, ai 30 milioni di euro. (ANSA).