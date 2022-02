Risparmio:Fideuram in testa per raccolta netta,oltre 16 miliardi

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il Gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest sim e IWBank) si colloca al primo posto dall'inizio dell'anno per raccolta netta, con oltre 16 miliardi di euro, e per raccolta in risparmio gestito con oltre 11 miliardi. E' quanto emerge dai dati resi noti da Assoreti.

Per quanto riguarda la raccolta di dicembre, il Gruppo Fideuram è primo nella classifica di raccolta netta, con 1,7 miliardi, e per raccolta di risparmio gestito, con oltre 1,2 miliardi. (ANSA).