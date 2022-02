Risparmio: Assoreti,nel 2021 raccolta ai massimi a 57,3 mld

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il 2021 si conclude con nuovi record di raccolta per le Reti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Nel mese di dicembre, i dati rilevati da Assoreti evidenziano il migliore risultato mensile di raccolta netta, con volumi totali in crescita del 19,7%, rispetto al 2020, e pari a 6,8 miliardi di euro; il 78,9% delle risorse nette mensili è investito in prodotti del risparmio gestito.

Vengono così raggiunti nuovi massimi annuali di raccolta, sia in termini complessivi sia sulla componente gestita del portafoglio; il bilancio del 2021 è, infatti, positivo per 57,3 miliardi di euro (+32,2% rispetto al 2020) grazie ad investimenti netti per 42,9 miliardi (+77,3%) realizzati, nell'insieme, sui fondi comuni di investimento, sulle gestioni patrimoniali e sui prodotti assicurativi/previdenziali. Le risorse nette posizionate, nell'anno, sulla componente amministrata del portafoglio risultano, invece, in flessione (-24,8%) e si attestano a 14,4 miliardi di euro.

"Concludiamo un anno straordinario, con risultati record che, nel restituire l'immagine di un'industria sana, raccontano anche di un percorso di crescita che i consulenti hanno condiviso con le famiglie italiane. Un percorso che ha generato valore e soprattutto ottimismo, alimentando ulteriormente la fiducia che i risparmiatori italiani hanno riposto nella consulenza finanziaria e che le nostre associate hanno saputo valorizzare, con orgoglio ma soprattutto con grande responsabilità", afferma Paolo Molesini, Presidente dell'Associazione. (ANSA).