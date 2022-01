Pictet Wm cresce in Italia, Jerusalmi entra come senior advisor

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Raffaele Jerusalmi entra come Senior Advisor in Pictet Wealth Management Italy, guidato in Italia da Alessandra Losito, Country Head.

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana fino al novembre 2021, contribuirà all'ulteriore sviluppo del segmento wealth management del Gruppo Pictet. Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa, con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a oltre 640 miliardi di euro. Pictet Wm, la divisone di wealth management del Gruppo, attiva in Italia da oltre 20 anni, ha ottenuto uno sviluppo costante, quadruplicando il numero di dipendenti e vedendo crescere i patrimoni gestiti del 30% negli ultimi 3 anni.

L'ingresso di Jerusalmi è "per noi motivo di grande orgoglio.

Professionista di indiscussa levatura, metterà a disposizione di Pictet Wm tutto il suo bagaglio di competenze, con l'obiettivo comune che da sempre contraddistingue le scelte di consulenza e investimento di Pictet Wm", afferma Alessandra Losito.

Il wealth management ha oggi una "grande opportunità, quella di ricoprire un ruolo importante anche nella ripartenza del Paese, attraverso un'ottimale allocazione dei patrimoni di famiglie e imprenditori nel lungo periodo. Far parte di questo progetto è per me motivo di grande soddisfazione e rappresenta il coronamento di un percorso che mi ha visto per molti anni al fianco di aziende desiderose di crescere ed internazionalizzare la propria attività", afferma Raffaele Jerusalmi. (ANSA).