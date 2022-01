Azimut: utile 2021 balza a 600 milioni, è ancora record

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Azimut prevede di chiudere il 2021 con il miglior utile netto consolidato della storia del gruppo, compreso fra 600 e 605 milioni di euro, superiore alla guidance fornita al mercato (pari a 350 - 500 milioni). La forchetta di utile netto, precisa la società di gestione non include il riallineamento dell'avviamento in Italia, precedentemente contabilizzato per circa 30 milioni, a seguito della facoltà di revoca esercitata ai sensi dell'ultima legge di Bilancio.

"A marzo daremo indicazioni su quello che sarà il dividendo" e Azimut "continuerà a remunerare gli azionisti anche tramite il dividendo". "Purtroppo però il mercato non riconosce questa crescita o la riconosce solo in parte e il titolo è sottovalutato", ha affermato Gabriele Blei, amministratore delegato del gruppo del risparmio gestito.

"Tutte le considerazioni e i discorsi fatti in passato sui costi dei nostri prodotti vengono definitivamente spazzate via dai numeri: Azimut fornisce ai suoi clienti rendimenti netti di circa l'1% all'anno superiori alla media di quelli della concorrenza", ha sottolineato il presidente Pietro Giuliani.

(ANSA).