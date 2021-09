Risparmio: Assoreti, raccolta luglio a 5,5 miliardi (+40%)

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Si consolida il processo di crescita della raccolta netta realizzata dalle Reti di consulenza; i dati rilevati da Assoreti indicano, a luglio, volumi netti mensili pari a 5,5 miliardi di euro, in crescita del 40,4% anno su anno e del 5,3% mese su mese. Il bilancio da inizio anno è positivo per 34,2 miliardi di euro, con un aumento del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Nelle scelte di investimento si conferma la preferenza per i prodotti del risparmio gestito; le risorse nette confluite, nel mese, su gestioni collettive, individuali e prodotti assicurativi/previdenziali ammontano a 3,5 miliardi (+27,4%) e rappresentano circa il 65% dei volumi totali. La componente amministrata del portafoglio registra flussi per 1,9 miliardi di euro (+72,4%), alimentati da volumi di liquidità in crescita (1,7 miliardi).

"I dati di luglio, e in particolare la progressiva crescita di risparmiatori (+25 mila unità) che affidano le proprie disponibilità alla consulenza finanziaria, confermano come il clima di fiducia degli italiani verso la professionalità e la competenza dei consulenti finanziari rappresenti un asse portante per la ripresa agli investimenti. Gli investimenti netti su fondi, gestioni individuali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiungono i 24,5 miliardi di euro, un volume d'attività che sostanzialmente equipara in soli sette mesi quanto realizzato nell'intero 2020 (24,2 miliardi)", afferma Marco Tofanelli, segretario generale dell'associazione.

(ANSA).