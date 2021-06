Assogestioni: a maggio raccolta 6,8 mld, record patrimonio

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - A maggio la raccolta netta dell'industria del risparmio gestito è stata di 6,8 miliardi (+41,7 miliardi da inizio anno). A guidare i flussi sono state le gestioni collettive (+5,2 miliardi) e in particolare i fondi aperti (+4,9 miliardi), dove le sottoscrizioni hanno superato i riscatti per il quattordicesimo mese consecutivo. Sono i dati della consueta mappa del settore di Assogestioni, che evidenziano un patrimonio gestito dall'industria di 2.480 miliardi, nuovo record storico.

Le gestioni di portafoglio hanno chiuso il mese con ingressi per 1,6 miliardi, di cui oltre 1 miliardo riferito alle gestioni di portafoglio retail e i restanti 549 milioni a quelle istituzionali.

Osservando i fondi aperti nel dettaglio, si conferma l'interesse degli investitori per i prodotti azionari e bilanciati, i più ricercati da inizio anno. A maggio entrambe le macro-categorie hanno registrato afflussi sopra i 2 miliardi mentre nei fondi obbligazionari sono stati investiti 927 milioni. (ANSA).