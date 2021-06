Credito: Crif, +29,4% in 4 mesi del 2021, mutui casa +39%

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Nei primi quattro mesi 2021 le erogazioni complessive di credito al consumo mostrano una crescita del 29,4%, grazie soprattutto al rimbalzo di marzo e aprile, dovuto al confronto con gli stessi mesi del 2020 in cui i volumi erogati hanno segnato un minimo relativo. A guardare l'intero 2020 i flussi erogati avevano segnato un -21,6% sul 2019. Il mercato tuttavia non è ancora tornato ai livelli pre-Covid: il raffronto con i primi quattro mesi 2019 evidenzia infatti ancora una contrazione (-12,1%). Sono tra le principali evidenze che emergono dalla 50/a edizione dell'Osservatorio sul credito al dettaglio realizzato da Assofin, Crif e Prometeia.

Nel comparto dei mutui immobiliari alle famiglie consumatrici, nel 2020 si registra una crescita delle erogazioni a doppia cifra (+12,7%), che accelera nei primi quattro mesi 2021 (+34,6%). Il confronto sul corrispondente periodo del 2019 restituisce inoltre un incremento ancora più elevato (+39%), a conferma che la centralità del progetto casa, sostenuto dal credito, si è rafforzato per le famiglie italiane nel periodo della pandemia. I mutui con finalità d'acquisto, nell'ambito del percorso di ripresa in atto dal secondo semestre del 2020, accelerano la crescita (+52,1% sul 2020, +37,3% sul 2019). Gli altri mutui (aggregato che comprende prevalentemente surroghe), dopo aver trainato il comparto dei mutui alle famiglie nel 2020 proseguono nel calo (-1,1% nei primi quattro mesi 2021, che segue il -2,3% del quarto trimestre 2020). (ANSA).