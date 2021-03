Assogestioni:a febbraio raccolta positiva per 2,1 miliardi

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - A febbraio la raccolta netta dell'industria del risparmio gestito è stata positiva per 2,1 miliardi, da inizio anno sale a 14,6 miliardi di euro. Il patrimonio gestito dall'industria è pari a 2.416 miliardi. Lo rende noto Assogestioni.

Le gestioni collettive hanno raccolto 2,2 miliardi. La raccolta netta dei fondi aperti è stata pari a 2 miliardi mentre per i fondi chiusi è di 200 milioni. Il patrimonio gestito è pari a 1,2 miliardi, con gli asset investiti in fondi aperti e chiusi che segnano un nuovo massimo storico. (ANSA).