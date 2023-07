Fatturato società ingegneri e architetti sale a 4,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il fatturato 2022 delle società di ingegneria e architettura ha toccato i 3,7 miliardi nel 2022 con una crescita del 22% e l'aumento proseguirà nel 2023 a circa 4,5 miliardi (+17,1%) con una produzione all'estero del 30%. Sono questi alcuni dei dati della 39esima Rilevazione Oice/Cer che segnala anche una crescita degli addetti dalle 28.000 unità (+ 17,9%%) del 2022 ad oltre 32.000 nel 2023 ma con difficoltà a reperire personale per l'85% delle imprese.

La prevalenza del mercato italiano trova misura in una produzione cresciuta del 25,6% (da 2,164 miliardi a 2,719 miliardi di euro), mentre quella estera è stata di oltre 1,1 miliardi circa nel 2022 (+ 13,6% sul 2021) ed è prevista a 1,4 miliardi nel 2023. il mercato domestico arriva a rappresentare oltre il 70% del totale della produzione nel 2022, per poi arretrare lievemente nel 2023, scendendo al 68,5%.

La presenza delle donne nelle imprese è stata pari al 29,2% nel 2022, in crescita di 1,2 punti rispetto al 2021. Per il 2023 la percentuale di dipendenti donne è prevista in ulteriore aumento, con percentuale che è attesa arrivare al 29,6%. In progressivo aumento la quota degli addetti under 35: nel 2022 hanno rappresentato il 30,4% del totale degli addetti, valore in crescita di circa 4,4 punti percentuali sul 2021. Nel 2023 la quota degli under 35 è prevista in ulteriore aumento, arrivando al 32,5%.

Il Pnrr non sembra essere un elemento centrale per le prospettive delle imprese Oice, dal momento che per il 53,4% di esse il fatturato aggiuntivo eventualmente attribuibile al Piano non supera il 25% (ma per quasi il 10% l'incremento di fatturato arriverebbe fino al 70%).

Per Giorgio Lupoi, presidente Oice "i dati di quest'anno mostrano come il nostro settore abbia risposto in termini molto dinamici alle sfide che il mercato ha lanciato. Si conferma il grande successo delle società di ingegneria e architettura che hanno accettato con coraggio le sfide dell'intero sistema Paese, aumentando il numero di addetti di circa il 18% ed il fatturato di circa il 22% (dati superiori alle proiezioni dello scorso anno, entrambe intorno al 10%). (ANSA).