Invimit proroga al 30/9 la scadenza per Piazza d'Armi a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Invimit, la società controllata dal Mef preposta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha prorogato al prossimo 30 settembre il termine per le manifestazioni di interesse per il 'Progetto Virgilio' di Piazza D'Armi, già Magazzini Militari di Baggio, nella periferia Nord-Ovest di Milano. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che l'immobile di circa 388mila metri quadri è di proprietà del Comparto 8/quater del Fondo i3-Sviluppo Italia, gestito dalla stessa Invimit. (ANSA).