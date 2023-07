Coima compra da Covivio HD8 Hotel Milano per 23 milioni

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Coima ha acquisito da Covivio la struttura alberghiera HD8 Hotel Milano, 4 stelle situato in piazza Duca d'Aosta, in posizione antistante la stazione centrale, per un corrispettivo pari a 23 milioni di euro.

L'operazione è stata condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II, istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull'acquisto e la gestione di immobili situati nelle principali città italiane, in particolare a Milano.

L'operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni acceso sul fondo Core II con Bper Banca. L'edificio, con 79 camere e una superficie complessiva di circa 3.000 metri quadrati disposti su 11 piani, comprende oltre all'hotel due unità ad uso retail situate al piano terra.

"L'acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II, che mira a concentrarsi su edifici di qualità in posizione centrale e ben connessa, con rendimenti attrattivi in un contesto di mercato che inizia a offrire interessanti opportunità", sostiene Gabriele Bonfiglioli di Coima.

"Con questa operazione si completa il processo di valorizzazione dell'asset, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha incluso la trasformazione dell'originale destinazione d'uso uffici in ricettivo, garantendo una significativa creazione di valore per i nostri azionisti", evidenzia Alexei Dal Pastro, amministratore delegato Italia di Covivio. (ANSA).