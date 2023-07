Rucksthul diventa Ceo di Lendlease anche per il Regno Unito

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Andrea Rucksthul, attuale responsabile dell'Italia e dell'Europa continentale, diventa amministratore delegato di tutte le attività in Europa di Lendlease, Regno Unito incluso.

Lo rende noto un comunicato del gruppo internazionale di real estate e investimenti, responsabile in Italia dello sviluppo privato di Mind Milano Innovation District e Milano Santa Giulia, specificando che l'ingresso di Rucksthul anche nel Regno Unito "favorirà lo sviluppo della società in Europa e Uk come leader nel settore real estate sempre più orientato agli investimenti". (ANSA).