Gli architetti di tutto il mondo si confrontano a Copenaghen

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "La lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo dei processi di inclusività ed il superamento delle disuguaglianze sociali ci inducono a ripensare il futuro delle città e dell'ambiente attraverso modelli innovativi", perciò il congresso mondiale di Copenaghen (che chiuderà i battenti il 6 luglio) "avrà il compito principale di indicare un reale percorso di cambiamento e di rinnovamento per dare un contributo per evitare i rischi incombenti sul nostro Pianeta". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale degli architetti Francesco Miceli, in merito all'assise globale dei professionisti in Danimarca, che ha come tema 'Futuri sostenibili - Non lasciare indietro nessuno"; il congresso è promosso dall'Unione internazionale architetti (Uia) e ha al centro i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030.

"Avremo bisogno di innovazione, di ricerca e di nuovi modelli da impiegare per sviluppare processi sostenibili di rigenerazione urbana e di salvaguardia del territorio, preservando i valori identitari e culturali di ciascuna comunità. Ciò sarà possibile se sapremo coniugare la conoscenza tecnica e culturale, che fa parte del nostro patrimonio professionale, con la dimensione etica dell'azione progettuale", chiude Miceli. (ANSA).