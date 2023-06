Conclusa vendita Milano Santa Giulia da Risanamento a Lendlease

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Risanamento ha perfezionato gli atti relativi all'operazione 'Project Starfighter' per il trasferimento dell'intera area di sviluppo Milano Santa Giulia, eccetto quanto già venduto ad Esselunga e al gruppo Cts Eventim, al corrispettivo di 648 milioni (in linea con il fair market value), al fondo comune di investimento di tipo chiuso gestito da Lendlease Italy, che si occuperà dello sviluppo immobiliare.

Lo rende noto un comunicato di Risanamento, nel quale si specifica che si tratta di un Piano integrato di intervento, della superficie edificabile residua di 385.091 metri quadrati a destinazione mista, a completamento dei circa 265.000 metri quadrati già edificati nella zona sud nei pressi della stazione di Rogoredo.

Il gruppo Risanamento rimane responsabile del completamento, anche attraverso delle linee di credito messe a disposizione dal fondo, della bonifica e delle opere infrastrutturali di accesso all'area quali la realizzazione del Tramvia, tra stazione di Rogoredo e Forlanini, il nuovo svincolo di Mecenate e la Via Toledo, strada di collegamento tra lo svincolo di Mecenate e quello della Paullese, che diventerà anche la via di accesso all'Arena, il cui lotto è stato venduto al Gruppo Cts Eventim, che sarà usata come prima cosa per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Il Project Starfitghter - nell'ambito di un piano che assicuri l'equilibrio economico finanziario del gruppo - consente l'ottenimento per Risanamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere, con riferimento all'iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia, ai propri impegni per le opere di bonifica ed infrastrutturali assunti con le autorità pubbliche, oltre all'estinzione dell'intero suo indebitamento finanziario nei confronti del sistema bancario pari a circa 572 milioni, sottolinea il gruppo immobiliare. (ANSA).