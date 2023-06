Architetti in mostra, 23 e 24 studi aperti in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Prendono il via con 'Open studi aperti' - in programma il 23 e il 24 giugno prossimi - le iniziative del Consiglio nazionale degli architetti, per il centenario degli Ordini degli architetti e degli ingegneri istituiti con la legge 1395 del 24 giugno 1923.

Lo si legge in una nota, in cui si evidenzia come sarà "una occasione per far conoscere il mondo dell'architettura ad un vasto pubblico e ai non addetti ai lavori e per rappresentare l'importanza del lavoro di professionisti che intervengono su luoghi, spazi e città per migliorare la qualità di vita delle comunità, esercitando, così, una importante influenza sulla realtà sociale. Una professione, dunque, quella di architetto, che svolge una funzione significativa anche per la conservazione della memoria storica del nostro Paese, prendendosi cura del patrimonio architettonico ed ambientale", sottolineano i professionisti. (ANSA).