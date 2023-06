A italiana Somec commessa da 21 milioni a New York

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Somec, gruppo veneto specializzato nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, attraverso la controllata statunitense Fabbrica si è aggiudicata una nuova commessa a New York di un valore superiore ai 23 milioni di dollari, circa 21 milioni di euro.

Il contratto consiste nella progettazione, produzione e installazione di oltre 12mila metri quadrati di facciate continue su misura destinate a una nuova costruzione che sorgerà sulla Ninth Avenue, arteria nel West Side di Manhattan, a pochi isolati dal Madison Square Garden e dall'Empire State Building.

Nella realizzazione dell'edificio, che ospiterà prevalentemente uffici e negozi, Fabbrica fornirà da subito assistenza alla progettazione e sarà coinvolta con i propri specialisti fino all'installazione finale delle facciate, prevista per il terzo trimestre 2024, spiega la società. (ANSA).