Ingegneri a quota 251.061, poco più di 43.000 sono donne

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Gli iscritti all'Albo degli ingegneri d'Italia sono, in tempo reale, giunti a quota 251.061: di questi, 208.036 sono uomini, 43.025 donne. Ad darne notizia è la nuova mappa interattiva degli iscritti all'Albo dei professionisti, appena lanciata dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale della categoria dell'area tecnica. Un'iniziativa, dichiara il presidente del Centro studi e consigliere segretario del Consiglio nazionale Giuseppe Margiotta, che "rappresenta un ulteriore passo in avanti nella direzione che abbiamo intrapreso da tempo", ossia far sì che l'Ordine sia inteso "come fornitore di servizi agli iscritti".

La mappa è online su www.mying.it/#numeri. (ANSA).